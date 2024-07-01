Мы славяне! — народное гуляние в Елизово было ярким и позитивным

Накануне, в Елизово, состоялась народное гулянье «Мы славяне» посвященный Дню дружбы и единения славянских народов, который отмечался 25 июня.

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет 300-350 миллионов человек. Выделяют западных — поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане, южных — болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы и восточных славян — русские, белорусы и украинцы.

«"Мы славяне", это важное событие, которое призывает нас помнить о нашем общем наследии и культуре», — сообщили организаторы народного гуляния.

На сцене праздника выступили творческие коллективы и лучшие фольклорные ансамбли Камчатки. Также для гостей провели мастер-классы по кожевенному и гончарному делу дело, бисероплетению. Этот день был наполнен радостью, весельем и теплом дружеского общения

На празднике побывал наш фотокорреспондент Виктор Гуменюк. Смотрите фоторепортаж по ссылке: https://kamtoday.ru/photos/my-slavyane-narodnoe-gulyanie-v-elizovo-bylo-yarkim-i-pozitivnym/