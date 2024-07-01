Наркомания у престарелых людей — врачи предупреждают

Психоактивное вещество (ПАВ) – это любое вещество, после употребления которого изменяется восприятие, настроение, познавательная способность, поведение или двигательные функции человека, и в результате употребления которого развивается зависимость.

Когда человек стареет, его организм начинает иначе реагировать на алкоголь и наркотики. Многие пенсионеры принимают различные препараты, которые нельзя комбинировать или употреблять с алкогольными напитками. Если пожилой человек не учитывает эти изменения в своем теле, и неосторожно принимает лекарства, он может испытывать проблемы от таких веществ, даже не подозревая об этом.



Некоторые физические и психические проблемы, которые человек принимает за часть старения, или за результат какой-либо болезни, на самом деле могут быть вызваны чрезмерным или неконтролируемым употреблением алкоголя, неправильным использованием лекарств, или их смешиванием.



В этой связи в пожилом возрасте категорически нельзя наугад выбирать лекарства – при необходимости препарат назначит врач, который поможет отследить его действие на организм и откорректировать его дозировку.