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  4. Массовая церемония бракосочетания прошла в Петропавловске

Массовая церемония бракосочетания прошла в Петропавловске

12:07
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Массовая церемония бракосочетания прошла в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском 29 июня прошёл объединённый праздник, посвящённый 17-летию со дня образования Камчатского края и Дню молодёжи. Впервые в городскую программу включили церемонию бракосочетания молодожёнов. В этот день влюблённые сказали друг другу «да» не в стенах ЗАГСа, а на главной сцене краевой столицы. В этот день связали свои судьбы: Паукаев Эдуард и Гароева Елена, Гришечкин Сергей и Коробкова Ольга, Зорин Александр и Зорина Анастасия, Асламодян Артур и Фисенко Екатерина, Бабушкин Сергей и Родионова Аниса, Соболев Евгений и Рудакова Татьяна.

«Нас познакомили друзья. Решили назначить на такой торжественный день свадьбу в центре города. Запоминающийся, необычно. Память такая. Прикольно. Сделал ей предложение. Подарил кольцо. Потом наши детки будут смотреть нас. Очень приятно будет», - поделились эмоциями молодожёны Артур и Екатерина Асламодян.
Шесть влюбленных пар в этот день скрепили свои отношения узами брака на главной уличной сцене, обменялись обручальными кольцами и исполнили свой первый танец молодожёнов. В завершении церемонии невесты бросили в толпу незамужних девушек исво свадебные букеты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

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