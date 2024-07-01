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  4. Сотрудники полиции задержали 19-летнего распространителя наркотиков

Сотрудники полиции задержали 19-летнего распространителя наркотиков

12:40
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Сотрудники полиции задержали 19-летнего распространителя наркотиков

Оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю задержали 19-летнего жителя города Петропавловска-Камчатского. Его подозревают в попытке сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина приобрел наркотики в Москве и осуществил их незаконную пересылку на территорию Камчатского края и Сахалинской области путём почтового оправления. Сотрудники полиции задержали злоумышленника в аэропорту Петропавловска-Камчатского. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в трёх посылках изъяли наркотические средства общей массой 1500 граммов, а также из тайников - ещё 1200 граммов запрещённых веществ. Наркотики горожанин планировал продавать бесконтактным способом посредством Интернет-магазина.
«Следственным управлением УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частей 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», - сообщили в пресс-службе краевого УМВД России.

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