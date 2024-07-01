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  4. Борис Невзоров поздравил земляков-камчатцев с Днём Камчатского края

Борис Невзоров поздравил земляков-камчатцев с Днём Камчатского края

12:45
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Борис Невзоров поздравил земляков-камчатцев с Днём Камчатского края

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём Камчатского края!

1 июля 2007 года объединились Камчатская область и Корякский автономный округ и сегодня мы отмечаем 17-ый день рождения Камчатского края. Пусть это небольшой отрезок времени по историческим меркам, но в тоже время эти годы стали для всех нас временем больших перемен, началом динамичного развития и уверенного движения вперёд.

Сегодня наш край большой центр притяжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К нам пришли крупные инвесторы, реализуются амбициозные проекты. Для камчатцев это означает новое качество жизни, достойные рабочие места и твердые перспективы на будущее. В нашу жизнь вошли большие стройки, которые сделают регион ещё более привлекательным. Аэропорт, краевая больница, дорога на океан, объездная трасса ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2: всё это добавит нам с вами гордости за родной регион. И, конечно, мы вместе продолжим трудиться на благо любимой Камчатки и ее успешного будущего. Спасибо за вклад каждого жителя, спасибо за вашу любовь к малой родине и горячее желание сделать Камчатку ещё сильнее и комфортнее. Заверяю, что продолжу всеми силами отстаивать интересы малой родины на федеральном уровне.

Желаю нашей камчатской земле стабильности и процветания, а жителям Камчатского края – крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С днём рождения, Камчатский край!

С уважением,
Сенатор Российской Федерации
Борис Невзоров

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