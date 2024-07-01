Регион заслуживает своего места в легендарной игре — в «Мире танков» будет карта «Камчатка»

Камчатка занимает важное место в истории нашей страны, уверены разработчики онлайн-игры «Мир танков» и создают новую карту боёв в игровой версии столицы Камчатского края — Петропавловске-Камчатском.

«Во время Второй мировой войны здесь базировались советские подводные лодки, которые вели боевые действия против японского флота. Отсюда началась Курильская десантная операция, в результате которой были освобождены Южные Курилы. Дальневосточники, любители "Мира танков", гордятся вкладом Камчатского края в Великую Победу. И мы считаем, что регион заслуживает своего места в легендарной игре», — рассказал операционный директор «Мир танков», ГК «Леста Игры» Борис Синицкий.

Карта «Камчатка», как ожидается, появится в сентябре. Разработчики «Мира танков» - Группа компаний «Леста Игры» - при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) представили собирательный образ Камчатки.

«Киберспорт востребован у молодежи, и мы рады, что с регионами Дальнего Востока и их историческим прошлым смогут знакомиться все любители этой онлайн-игры. Ожидаем, что нововведения разработчиков привлекут дополнительных спортсменов. Мы поддерживаем эту инициативу - дополнить игру, которой увлекается вся наша страна, информацией о ее восточных территориях. Надеемся, что игроки захотят выйти из виртуального пространства и в реальности увидеть, каков он, Дальний Восток, приехав к нам в роли туристов или выбрав его для нового места жительства», — прокомментировал заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев.

Большое внимание в обновлении уделят в том числе звуковому сопровождению. Команда «Мира танков» изучила традиции коренных народов региона и добавила элементы местного фольклора в музыку, которая позволит игрокам более глубоко окунуться в самобытную культуру жителей Камчатки. Так, в саундтреке можно будет услышать игру на варгане и горловое пение.