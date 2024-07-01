Почему алкоголь опасен для пожилых людей?

Рискованное употребление алкоголя значит, что человек раньше употреблял алкоголь в определенном количестве, и это не вызывало проблем, но с возрастом это же количество может оказаться пагубным для здоровья.

Кроме того, употребление алкоголя может быть опасным для пожилых людей с хроническими заболеваниями, если они принимают определенные лекарства.



Если человек от 65 лет и старше употребляет такое же количество алкоголя, как и молодой человек, уровень алкоголя в его крови будет на 30-40% выше. Причиной этого является то, что стареющие органы имеют меньше доступной алкогольдегидрогеназы. Это желудочный фермент, который расщепляет алкоголь прежде, чем он достигает кровотока.



Также с возрастом уменьшается количество воды в органах, а это значит, что алкоголь не так сильно разбавляется. Высокий уровень алкоголя в крови повышает риск интоксикации, когнитивных дисфункций, а также проблем с координацией движений. Чувствительность пожилых людей к алкоголю также обусловлена такими заболеваниями, как диабет, гипертония, слабоумие.