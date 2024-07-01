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  4. Влияние наркотиков на костную систему организма — медики предупреждают

Влияние наркотиков на костную систему организма — медики предупреждают

16:54
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Влияние наркотиков на костную систему организма — медики предупреждают

В разрушительном эффекте на кости человека преуспели синтетические наркотики, например, дезоморфин, который вызывает гнойную деструкцию костной ткани.

На фоне ухудшения кровоснабжения костной ткани, а также снижения иммунного статуса развивается остеомиелит. Часто остеомиелит поражает челюстные кости. Пораженная кость попросту постепенно разрушается.

У таких больных наблюдается асимметрия лица за счет отека пораженной области. У основания челюсти обнаруживаются свищи, через которые вытекает гной. В полости рта видна оголенная кость серого цвета, ведь слизистая оболочка атрофирована. Изо рта исходит неприятный, гнилостный запах. Гнойная инфекция способна распространяться с образованием флегмон и абсцессов в области лица.

Необратимо разрушаются кости, и лицо остается деформированным и изуродованным на всю жизнь. На фоне употребления наркотиков кости становятся хрупкими и выпадают зубы.

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