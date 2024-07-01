В камчатском селе Сосновка открыли после ремонта фельдшерско-акушерский пункт

На Камчатке в селе Сосновка Елизовского района торжественно открыли здание фельдшерско-акушерского пункта. С открытием ФАПа сельчан и медиков поздравили депутат Законодательного собрания Камчатского края Оксана Герасимова, глава Елизовского района Сергей Тюлькин, исполняющий обязанности министра здравоохранения Олег Мельников, главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко. Перерезать ленточку доверили фельдшеру Наталье Обидец.

Настоящим подарком в День образования Камчатского края назвала открытие ФАПа Оксана Герасимова. Она напомнила, что на протяжении ряда лет здание стояло заброшенное. Вопрос по его реконструкции решился при поддержке главы региона Владимира Солодова. А ещё совсем недавно фельдшерско-акушерский пункт находился в деревянном здании, не отвечающем современным требованиям.

«Сколько лет здание стояло с выбитыми «глазницами», и мы хотели, чтобы здесь появилась жизнь! Очень важно, что фельдшерско-акушерский пункт открылся в день рождения нашего края. Край развивается, и когда мы говорим про реализацию нацпроекта, это не только строительство краевой больницы, но и открытие вот таких ФАПов, в шаговой доступности для населения», – сказала Оксана Герасимова.

В здании провели ремонт кровли, подвели наружные сети тепло- и водоснабжения, электричества, проложили внутренние инженерные коммуникации, выполнили отделочные работысмонтировали навесной фасад. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания. Там добавили, что в новом ФАПе есть всё для полноценного приёма пациентов – медицинский, прививочный, гинекологический и зубной кабинеты, оснащённые современной аппаратурой.

«Больше стало кабинетов – появился стоматологический кабинет, аптека. Прибавился прививочный кабинет. Это очень здорово, теперь здесь можно будет прививать детей, не выезжая в Николаевку. Красиво – новая мебель, всё новое, светло!» – поделилась впечатлениями фельдшер Наталья Обидец.

В ближайшее время здесь начнется работа. Медицинское обслуживание без выезда из села смогут получать более 200 детей и 1200 взрослых жителей Сосновки.

«Раньше здесь размещалась школа повышения качества, тогда зданием занимались, а потом всё было порушено. Было очень больно смотреть – разбитые окна, выставленные двери. Люди в Сосновке постоянно напоминали руководству о том, что необходимо привести в порядок это здание, – рассказал председатель Совета ветеранов села Сосновка Мирослав Шиян. – Теперь люди будут очень довольны – прийти в такое здание, пообщаться с докторами, никуда не надо ездить. Спасибо большое!»

Глава Елизовского района Сергей Тюлькин, поздравив сельчан, отметил, что на втором этаже отремонтированного здания планируется разместить почту.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Задача по совершенствованию оказания медицинской помощи гражданам, развитию инфраструктуры и материально-технической базы медицинских учреждений ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».