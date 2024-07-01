Главы муниципалитетов навестили бойцов в военном госпитале по поручению губернатора Камчатки

На Камчатке главы муниципалитетов, по поручению губернатора региона Владимира Солодова, посетили военный госпиталь, расположенный в Петропавловске-Камчатском. Лечение там проходят участники специальной военной операции не только с Камчатки, но и из других регионов страны. Вручение подарков происходило в палатах, где находились военнослужащие, и сопровождалось оно словами благодарности и поддержки.

«После ранения меня отправили на Камчатку. Моя реабилитация проходит отлично. Отношение у персонала к своей работе и к нам на все 100, нет, на 150 процентов. Сам я из Свердловской области и на Камчатке в первый раз в жизни. После службы обязательно приеду в регион вновь, но сначала нужно отдать долг Родине», — сказал боец с позывным «Рубин».

Сейчас в филиале военно-морского госпиталя в Петропавловске-Камчатском проходят реабилитацию около 30 участников специальной операции. Военнослужащие заверили, что довольны уровнем медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения и с нетерпением ждут выздоровления, чтобы снова встать в строй. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Напомним, губернатор Камчатского края Владимир Солодов лично посещает военные госпитали, где проходят лечение бойцы, а также встречается с родственниками военнослужащих на постоянной основе. Вместе с тем глава региона подчёркивает, что в работу должны быть вовлечены главы муниципальных образований края, представители органов исполнительной власти субъекта и сотрудники администрации губернатора Камчатского края.