Что такое смертность от внешних причин — медицинский ликбез

Травмировать, покалечить или убить человека могут такие внешние воздействия, как механическое, тепловое, химическое или радиационное, превышающие порог физиологической сопротивляемости организма.

Также смертельным является отсутствие одного или нескольких жизненно важных элементов (вода, воздух и т.д.).



Такая смертность вызывает особую озабоченность медиков, поскольку в большинстве случаев ее причины устранимы.



В этом классе выделяется несколько групп внешних причин смерти, согласно данным Росстата: от случайных отравлений алкоголем; от всех видов ДТП; от самоубийств; от убийств; от повреждений с неопределенными намерениями; от случайных падений; от случайных утоплений; от несчастных случаев, вызванных воздействием дыма, огня и пламени.