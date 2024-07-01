Памятный митинг в честь Дня ветеранов боевых действий состоялся в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 1 июля, в парке Победы состоялся памятный митинг, посвящённый Дню ветеранов боевых действий. В мероприятии участвовали ветераны боевых действий, заместитель председателя Правительства региона Павел Ясевич, председатель Городской Думы ПКГО Андрей Лиманов, представители администрации городского округа, родные и близкие участников боевых действий, другие неравнодушные горожане.

Воины-интернационалисты и бойцы специальных подразделений, выполнявшие воинский долг в «горячих точках», возложили гирлянду и цветы к памятнику участникам боевых действий и ветеранам военной службы.

«Сегодня мы отдаём дань величайшего и глубочайшего уважения всем воинам, которые защищали честь флага нашего государства. В разных боевых конфликтах они с честью выполняли свой воинский долг. И сегодня наши герои, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, показывают всему миру, что они достойны памяти наших великих предков», - сказал председатель Городской Думы Андрей Лиманов.

В ходе мероприятия он вручил ветеранам боевых действий, которые сегодня ведут патриотическую работу с молодёжью краевой столицы, ценные подарки от Городской Думы Петропавловска-Камчатского. В память героев, отдавших жизни в военных конфликтах, была объявлена минута молчания и прозвучали залпы оружейного салюта. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.