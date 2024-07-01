Алкоголь – одна из основных причин смертности

По данным Росстата 2023 года, число людей, умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголем, приблизилось к 50000.

Алкоголь – это яд, который действует на все системы организма. Помимо того, что в итоге он убивает пьющего человека, он также ставит под угрозу безопасность окружающих, поскольку вызывает нарушение и координации движений, и контроля за поведением.



Итог: несчастные случаи самого различного характера, при которых получают травмы и гибнут люди, не употреблявшие алкоголь; рост преступлений различной степени тяжести.

3.Дорожно-транспортный травматизм как одна из причин повышенной смертности населения

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в общей статистике смертности от внешних причин занимает второе место.



В России, по данным 2023 года, было зарегистрировано 132 466 ДТП. Количество раненых по сравнению с предыдущим годом увеличилось до 166,5 тысяч, на дорогах страны погибли 14,5 тысяч человек.



Для предупреждения фатальных случаев с населением ведется просветительская работа – начиная с детского сада, изучаются правила безопасности дорожного движения, в процессе участвуют не только педагоги, но также медики, родители и ГИБДД.