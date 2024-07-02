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Команды разработчиков с Камчатки приняли участие в масштабном IT-конкурсе

10:59
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Команды разработчиков с Камчатки приняли участие в масштабном IT-конкурсе

Две команды разработчиков из Камчатского края: «Камбаллисты» и «ГИСтамин» прошли в финал конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Итоги самого масштабного ИТ-конкурса по разработке цифровых решений для городских структур, бизнеса и регионов России подвели в Москве.

Впервые в истории хакатона среди 25 прорывных технологических кейсов наравне с крупным бизнесом и госкорпорациями страны представили задачи региональных органов исполнительной власти, в том числе правительства Камчатского края и администрации Волгоградской области. В этом году основной фокус задач конкурса сконцентрирован на применении ключевых для инновационного развития страны цифровых технологиях, таких как искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение.
Команда «”loading” крутится бабки мутятся» стала победителем по решению совместной задачи правительства Камчатского края и Холдинга Т1 по разработке мобильного приложения для управления антропогенной нагрузкой на особо охраняемых природных территориях Камчатского края, на втором месте – команда «S&kittens», на третьем оказались – «Arrow». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В пленарной дискуссии фестиваля и награждении победителей принял участие председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин.
«Очень важно дать понять молодым ребятам и школьникам, что в ИТ-сфере нет границ. В прошлом году наша камчатская команда приняла участие в хакатоне в первый раз и сразу добилась большого результата, вернувшись с трофеем. Поэтому нам важно систематично привлекать местные команды к подобным мероприятиям. ИТ-сфера позволяет работать из любой точки мира, поэтому мы стремимся к тому, чтобы айтишникам было удобно и комфортно жить и развиваться на Камчатке, участвуя в крупных ИТ-проектах. Кроме того, местных команд разработки не так много, поэтому хакатон «Лидеры цифровой трансформации» становится для нас площадкой для реализации цифровых задач правительства Камчатского края в области государственного управления и экологии», – рассказал Евгений Чекин.
Победители хакатона, представившие лучшие цифровые решения, выиграли 1 миллион рублей. Команды, занявшие вторые и третьи места, получили по 600 и 400 тысяч рублей. Кроме того, лучшие участники конкурса получили возможность внедрить свои разработки.

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