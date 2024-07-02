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  4. Международный фестиваль - конкурс молодых рок-музыкантов «На самом деле» — «Trofobioz» в деле!

Международный фестиваль - конкурс молодых рок-музыкантов «На самом деле» — «Trofobioz» в деле!

11:15
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Международный фестиваль - конкурс молодых рок-музыкантов «На самом деле» — «Trofobioz» в деле!

Дипломанты международного фестиваля-конкурса молодых рок музыкантов «На самом деле», группа «Trofobioz» возвращается на Камчатку в лучах славы. Они поднялись на вторую ступень музыкального Олимпа в Москве,и это большая победа для камчатского рок-движения

«В целом все че мы хотели, сделали. Но по ощущениям это только разминочная От Настюхи все в шоке, всё жюри нам потом респектануло. Ее назвали суперзлой тётей и обалдели от такого количества звуков», — заявил гитарист группы Михаил Макаров, делясь впечатлениями от поездки и реакцией на выступление вокалистки Анастасии Колч.

Если вы думаете, что стать известным артистом сложно, то вы правы, предупреждали организаторы на этапах отбора, но музыкантам «Trofobioz» это удалось «на изи»

«By the way это было очень большое приключение и архи важное событие для нас. Впереди альбом, клипы и коллабы с другими группами», — подытожили участники группы.

Международный фестиваль - конкурс молодых рок-музыкантов «На самом деле» — «Trofobioz» в деле! 0

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