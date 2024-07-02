Государственные награды вручил жителям Камчатки в День края Владимир Солодов

Торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная к 17-летию Камчатского края, состоялась накануне в Петропавловске-Камчатском.

«Хочу искренне, от всего сердца поздравить вас с главным праздником –— Днём Камчатского края. Время доказало верность принятого решения, когда в 2007 году Камчатская область и Корякский автономный округ объединились. Благодаря этому событию появились новые векторы развития региона. Это и развитие туризма, экономики, транспорта, а также рыбопромышленного комплекса. В то же время, сегодня, мы чествуем нашу любимую Камчатку, которой каждый из нас гордится. Природа Камчатки одновременно величественна и хрупка и наша главная задача заключается в том, чтобы сохранить её для будущих поколений. В этом году мы будем отмечать 170 лет со дня Петропавловской обороны, а в следующем году — 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны. Победа достигнута благодаря нашему единству. Именно это качество и сегодня помогает нашим защитникам в зоне спецоперации. Для меня сегодня большая честь вручить награды тем, кто достиг наибольших успехов в своей сфере, а также, хочу выразить благодарность каждому жителю Камчатского края за неравнодушие, за активную гражданскую позицию, за трудолюбие, за искреннее желание сделать родной край процветающим», — сказал глава региона Владимир Солодов во вступительном слове и приступил к церемони вручения наград.



На сцену поочередно поднимались наши земляки, жители Камчатки, которые приложили много жизненных сил и времени для процветания края.

Среди них Светлана Галянт, получившая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Леонид Копанев удостоенный звания «Почетный житель Камчатского края», Борис Невзоров , которому вручили высший знак отличия Камчатского края «За заслуги перед Камчаткой» и многие другие камчатцы, жизнь которых связана с трудовыми подвигами в различных отраслях на полуострове — педагоги, врачи, геологи, работники культуры и социальной сферы, спасатели, строители, рыбаки, управленцы, представители бизнеса.

После официальной части и вручения наград для собравшихся был дан большой праздничный концерт.

Первого июля 2007 года объединились Камчатская область и Корякский автономный округ. Административное слияние создало основу для повышения экономического, культурного, социального потенциалов объединённого регион.