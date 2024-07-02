Историю Камчатки можно изучить по новой книге

В Камчатском крае вышла в свет книга для педагогов «История Камчатки XVII–XX веков». Учебно-методическое пособие издано при активном сотрудничестве Камчатского института развития образования и КамГУ имени Витуса Беринга. Коллективом авторов выступили известные в педагогической среде учёные-краеведы: Виктория Давыдова, Валентина Ильина, Алина Кириллова, Наталья Камардина, Анна Лебедева.

«Это событие стало очень важной и радостной новостью для всех учителей и преподавателей истории Камчатского края. Книга является универсальным учебно-методическим пособием и может быть использована в работе педагогов разных образовательных учреждений. Учитывая различные варианты реализации курса региональной истории в школах, возможно использование материалов пособия как для ведения отдельной дисциплины «История Камчатки», элективного курса, так и для фрагментарного подключения при изучении основных курсов «История России», «География России», «Обществознание», – рассказала старший преподаватель кафедры общего образования Камчатского института развития образования Анастасия Макарова.

Издание вышло в свет под общей редакцией кандидата исторических наук, исполняющего обязанности декана факультета общественных и гуманитарных наук КамГУ имени Витуса Беринга, доцента кафедры истории и философии Валентины Ильиной. Книга адресована учителям истории, географии общеобразовательной школы, педагогам системы дополнительного образования, преподавателям средних профессиональных учреждений и вузов Камчатского края. Материалы книги разделены на 10 тем в виде методических рекомендаций по раскрытию содержательных линий, заданий, словаря, списка рекомендованной литературы и вариантов реализации на уроках и во внеурочной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Авторский коллектив продолжает работу над концепцией и содержанием учебно-методического комплекса по региональной истории. Во второй половине 2024 года предполагается подготовить к изданию вторую часть комплекса — книгу для учеников 10–11-х классов по элективному курсу. В планах авторов на следующие два года – разработать и издать новые модули комплекса «История Камчатки» для учителя и учеников.