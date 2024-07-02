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Детская смертность от внешних причин — врачи предупреждают

12:30
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Детская смертность от внешних причин — врачи предупреждают

Внешние причины смерти вносят весьма значительный вклад в смертность детей и подростков. Для детей после первого года жизни это основной класс причин смерти. По оценкам разных специалистов, уровень детской смертности от внешних причин в России — один из самых высоких в мире.

Основными причинами ранней смерти от внешних причин являются: утопление, ДТП, пожары, ожоги, убийства, электрический ток, суициды, падения, и отравления.
Снижение детской и подростковой смертности от внешних причин – одна из главных возможностей снизить детскую смертность и повысить ожидаемую продолжительности жизни всего населения страны. 

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