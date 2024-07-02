Открываем Камчатку вместе с программой «Полуостров сокровищ»

Лето - прекрасное время для новых открытий и специально для любителей путешествий перезапускается полюбившийся телепроект, сообщили в редакции ИА «Камчатка».

Ведущие программы Данил Семенцул и Диана Анденко.

«Первого июля стартовал второй сезон программы «Камчатка. Полуостров сокровищ». В каждом выпуске зрители вместе с ведущими будут узнавать историю и достопримечательности городов, исследовать неповторимую природу и культурную уникальность края, знакомиться с камчатскими деликатесами. Будет много полезных советов, как для местных жителей, так и гостей полуострова», — рассказали в редакции программы.

Передача будет идти по всем телеканалам Камчатского края, а также на Rutube и Youtube каналах ИА «Камчатка».