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  4. Дорожные аварии – серьезный фактор детской смертности

Дорожные аварии – серьезный фактор детской смертности

14:59
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Дорожные аварии – серьезный фактор детской смертности

На тяжесть транспортного травматизма влияют скорость, опьянение водителя, состояние дороги, погода, а также время года и часы суток. Безответственность взрослых (употребление алкоголя, несоблюдение правил дорожного движения, оставление детей без присмотра) часто стоит детям не только здоровья, но порой и жизни.

Профилактика смертности от ДТП зависит от родителей, педагогов, сотрудников компетентных органов. В образовательных учреждениях проводятся классные часы, родительские собрания, заседания педсоветов, совещания по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Понимание дороги воспитывают различные конкурсы по безопасности дорожного движения, олимпиады и практические занятия на специальных площадках.

Для предотвращения детских дорожных травм, всем взрослым необходимо соблюдать ПДД, перевозить детей в специальных креслах и беседовать с ними о правилах поведения на дороге.

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