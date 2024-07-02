Дорожные аварии – серьезный фактор детской смертности

На тяжесть транспортного травматизма влияют скорость, опьянение водителя, состояние дороги, погода, а также время года и часы суток. Безответственность взрослых (употребление алкоголя, несоблюдение правил дорожного движения, оставление детей без присмотра) часто стоит детям не только здоровья, но порой и жизни.

Профилактика смертности от ДТП зависит от родителей, педагогов, сотрудников компетентных органов. В образовательных учреждениях проводятся классные часы, родительские собрания, заседания педсоветов, совещания по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.



Понимание дороги воспитывают различные конкурсы по безопасности дорожного движения, олимпиады и практические занятия на специальных площадках.



Для предотвращения детских дорожных травм, всем взрослым необходимо соблюдать ПДД, перевозить детей в специальных креслах и беседовать с ними о правилах поведения на дороге.