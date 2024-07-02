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Военнослужащим 40-й бригады морской пехоты Камчатки отправили новую партию оборудования — губернатор

15:59
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Военнослужащим 40-й бригады морской пехоты Камчатки отправили новую партию оборудования — губернатор

Камчатским бойцам 40-ой бригады морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции, закупили и отправили современные электромотоциклы. Они закуплены по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Кроме этого, бойцам также отправили новое оборудование по их запросам.

«Ещё одну партию оборудования отправили нашим парням из 40-й бригады морской пехоты. Из нового — впервые закупили и отправили мотоциклы. Они востребованы на передовой, поскольку позволяют мобильно выполнять боевые задачи. Также приобрели то, что просили сами бойцы — тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, радиостанции, проводимые телефоны и другую технику. Работа по обеспечению участников спецоперации всем необходимым была и остаётся в приоритете. Будем ждать от ребят боевые приветы», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Наши земляки на СВО постоянно получают различное оборудование по поручению главы региона. Владимир Солодов ни раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, а поддержку оказывают не только власти Камчатского края, но и предприниматели и неравнодушные жители полуострова.

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