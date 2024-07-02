Губернатор Камчатки: Очистка Култучного озера позволит сохранить «жемчужину» центра города

В центре Петропавловска-Камчатского очистят Култучное озеро. Сейчас готовится проектная документация. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе новой программы, посвященной мастер-плану столицы Камчатки.

«Очистка Култучного озера имеет свои особенности. Работа ведётся не для стройки или благоустройства, а для того, чтобы сам природный объект — “жемчужина” нашего центра — был благоприятен с точки зрения экологии. Это большой и сложный инженерный проект, который заключается в том, чтобы вычерпать со дна иловые отложения, высушить их и отвезти на полигон для хранения и компостирования. Также будут созданы локальные очистные сооружения по периметру озера, которые отсекут сбросы и позволят сделать водоем экологически благоприятным», — сказал Владимир Солодов.

Расчистку озера Култучное планируется выполнить в рамках объединённого федерального проекта по оздоровлению водных объектов Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатки.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского, на котором губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона. Основа мастер-плана Петропавловска-Камчатского включает стратегию экономического развития города, создание новых рабочих мест в современных отраслях, а также социальный сервис и концепцию градостроительного плана.

Мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 — ТЭЦ 2.