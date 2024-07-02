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  4. Чем может отравиться ребенок? Отвечают специалисты ЦОЗ

Чем может отравиться ребенок? Отвечают специалисты ЦОЗ

21:05
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Чем может отравиться ребенок? Отвечают специалисты ЦОЗ

Чтобы защитить ребенка от различных ядов и химикатов, медики советуют соблюдать следующие правила:

- хранить ядовитые вещества и медикаменты в недоступном для детей месте, в специально маркированной посуде;
- давать ребенку лекарства только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или другого возраста;
- не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды. Объяснить ребенку, что пробовать незнакомые грибы, ягоды и растения опасно для жизни.
Родители должны понять, что соблюдение таких правил безопасности во всех ситуациях поможет сохранить жизнь и здоровье ребенка.

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