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  4. Причины суицидального поведения подростков

Причины суицидального поведения подростков

22:45
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Причины суицидального поведения подростков

Еще в 2021 году уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала в своем докладе рост числа попыток суицида среди несовершеннолетних. По данным СК РФ, в среднем в год такие попытки в России предпринимаются до 700 и более раз.

Согласно докладу омбудсмена, причинами суицидов становились: «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете.

При выявлении признаков суицидального поведения у несовершеннолетних в обязательном порядке осуществляется психолого-психиатрическая консультация.

Не допустить мысли о самоубийстве поможет своевременная психологическая поддержка, доброе участие и помощь в трудной ситуации.

Родителям и педагогам следует помнить, что в подростковом возрасте психика очень чувствительна, подростки драматично и злостно реагируют на происходящие события, и поэтому увеличивается вероятность суицидальных попыток во время стресса.

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