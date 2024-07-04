Реконструкция сквера Строителей в 7-м округе Петропавловска идет полным ходом

Рашид Шамоян и Дмитрий Коростелев в составе межведомственной комиссии посетили объект благоустройства – сквер Строителей, находящийся на пересечении улицы Абеля и проспекта Победы, и оценили проводящиеся здесь работы.

Это строительство ведется по национальному проекту «Формирование городской среды». Территория стала победителем в рейтинговом голосовании по Всероссийскому проекту «Решаем вместе!» – за нее отдали 12 000 голосов.

Депутат Законодательного Собрания Рашид Шамоян рассказал, возвращаясь к предыстории создания сквера Строителей, что это долгожданный проект. Жители 7-го округа давно просили дать скверу вторую жизнь. И то, что здесь появится, будет сделано по дизайн-проекту, который разработали воспитанники «Кванториума».

«В конце 2022 года мы разместили заказ в «Кванториуме», и дети рисовали все то, что в скором времени появится здесь. Юные архитекторы делали проект в течение года. Мы несколько раз с ними встречались, делали кое-какие корректировки, но самое главное, что данный проект – это детский труд. И ребята, конечно, ждут, когда сквер сделают и что же в результате получится», - рассказал Рашид Шамоян.

Он напомнил о том, что на данном месте - на пересечении улицы Абеля и проспекта Победы – в свое время реализовывались разные проекты скверов, но они не были успешными. «Мы надеемся, что сейчас площадка будет достойная, сохранит свою идентичность, как Сквер строителей, будет удобная для всех жителей: мам с колясками, ребятишек, молодежи и пожилых людей. Здесь будет и детская игровая площадка, и спортивная – с уличными силовыми тренажерами. Кроме того, планируется установить памятник камчатским строителям. Без сомнения, сквер будет востребован у жителей микрорайона, его очень здесь не хватает», - прокомментировал Рашид Шамоян. Он добавил, что подрядчики работают в хорошем темпе, планируется, что к 1 сентября объект будет сдан.

Дмитрий Коростелев добавил, что сквер Строителей находится в поле депутатского контроля, как один из важнейших объектов в 7-м округе.

«На сегодняшний день, как мы увидели, исходя из бюджетных возможностей, ряд конструктивных элементов заменен. Например, вместо двух открытых беседок с навесами будут поставлены скамейки. Они нисколько не снижают качество и саму атмосферу общественного пространства. В дальнейшем постараемся в месте с городской администрацией изыскать средства, чтобы установить в сквере эти беседки», - прокомментировал депутат.

Напомним, презентация дизайн-проекта реконструкции сквера Строителей на проспекте Победы состоялась 10 февраля 2023 года на площадке детского технопарка «Кванториум». Его воспитанники создали проект сквера по предложению Общественного Совета 7-го округа, который возглавляет депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид Шамоян.