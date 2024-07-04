Более 150 земельных участков готовят в Камчатском крае для выдачи участникам СВО

В муниципалитетах Камчатского края готовят более 150 земельных участков для выдачи бойцам специальной военной операции. Помимо этого участки будут выдавать во всех образованиях региона. Такое поручение дал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Камчатский край — один из первых субъектов Российской Федерации, в котором реализуется программа по выделению земельных участков военнослужащим. В целом у нас свободных 69 участков, из них 51 уже в процессе выдачи. Это участки, по которым ведётся работа муниципальными образованиями с конкретными гражданами. Кроме того, мы готовим ещё более 150 участков, которые в скором времени будут предоставлены. По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в программе по выделению земельных участков должны учувствовать абсолютно все муниципальные образования. В муниципалитетах главы администраций работают над подготовкой земельных участков», — сообщил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов в ходе пресс-конференции, посвящённой мерам поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Правительство региона также запустило новый информационный ресурс на портале «Камчатка в порядке», который разработан для того, чтобы упростить процедуру предоставления земельных участков.

«По поручению губернатора запущен раздел на портале “Камчатке в порядке”, где можно подать заявку и получить всю необходимую информацию. Если человек попадает в очередь на предоставление участка, выработаны понятные и удобные алгоритмы. На сайте можно посмотреть своё место в очереди или получить консультацию специалиста», — рассказал ИА «Камчатка» Сергей Меркулов.

Напомним, получить подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей можно в Едином кол-центре Камчатского края по номеру телефона 8-800-141-0000. Также граждане могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который находится в Петропавловске-Камчатском на улице Топоркова, 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номеру телефона Фонда: 8 (4152) 20-15-56.