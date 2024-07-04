Рябины высадят на улице Савченко в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском впервые выполнят озеленение на городских объектах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это касается участка дороги на улице Савченко.

«Подрядчик продолжает укладку нового щебёночно-мастичного асфальтобетонного покрытия. Ведётся установка новых гранитных бордюрных камней, обустройство тротуаров. Впервые в рамках реализации национального проекта на городских объектах городских будем выполнять озеленение. Конкретно на этом участке дороги будет завезен плодородный растительный грунт, посажены деревья – 80 саженцев рябин. В целом объект будет иметь завершённый и красивый вид на радость жителям и пользователям автомобильных дорог», - сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Для микрорайона Северо-Восток это один из важнейших участков, так как он прилегает к проездам в школу и детский сад. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что протяжённость участка составляет более 600 метров. Там восстановят около 6,5 тысячи квадратных метров дорожной одежды, а также уложат более тысячи новой. Также на участке отремонтируют тротуары, установят бортовые камни, выполнят регулировку и замену люков колодцев.

Ремонт ведётся в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего по этой программе в столице края отремонтируют 12 участков в разных частях города общей протяжённостью 15 километров.

На Камчатке национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, направлен на безопасность дорожного движения и успешно реализуется с 2019 года: идёт ремонт дорог, мостов, установка камер фиксации нарушений ПДД. Особое внимание уделяется качеству работ.