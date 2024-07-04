Три дня на Камчатке будут развлекать горожан в рамках программы «Городские променады»

Культурно-массовые мероприятия в рамках программы «Городские променады» проведут в Петропавловске-Камчатском с 5 по 7 июля, рассказали в администрации ПКГО.

«5 июля пройдет самая романтическая городская акция — "Свадебный бум". В рамках Года семьи все пары края с супружеским стажем 10 лет и более примут участие в церемонии обновления свадебных клятв. Мероприятие начнется на смотровой площадке по улице Высотной в 11:00», – стало известно информагентству «Камчатка».

С 15:00 до 16:00 в этот же день в парке на Индустриальной проведут игровую программу «Порисуйте, дети, с нами», а около спортивного парка «Спартак» в это время пройдет молодежная программа «Фонтан творчества».

Также в пятницу на площадке возле информационно-библиотечного центра «Доступный город» по проспекту Рыбаков с 14 до 15 часов будет организован Летний читальный зал.

В субботу горожан приглашают к участию в акции «Гостеприимный город для всех», цель которой – формирование инклюзивных маршрутов. Сбор участников в 10:40 у памятника Ленину на центральной площади Петропавловска.

С 14 до 18 часов в спортивном парке «Спартак» в рамках форума «Семейный пикник» состоится долгожданное выступление Городского оркестра.

В два часа дня в микрорайоне Завойко на территории детской площадки между домами 54 и 58 на Петра Ильичева запланирована развлекательно-игровая программа «Ромашковый букет».

Эта же программа повторится в воскресенье в парке на улице Индустриальная с 13:00 до 15:00.