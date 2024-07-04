Участники СВО могут пройти социально-медицинскую реабилитацию на Камчатке

На Камчатке бойцы специальной военной операции могут пройти многопрофильную социально-медицинскую реабилитацию. Об этом на пресс-конференции, посвящённой мерам поддержки участников СВО и их близких, рассказала заместитель министра социального благополучия и семейной политики Камчатского края Кира Сафронова. Такую помощь получают как действующие военные, так и демобилизованные воины.

«За реабилитацией ребята могут обратиться в многопрофильный центр реабилитации, который находится в Петропавловске-Камчатском на улице Дальней, 54. Там большой спектр услуг: медицинское обследование, помощь врачей реабилиторогов, терапевтов, канистерапия, психологи. Бойцы могут получить социальную реабилитацию — это услуги в учреждениях культуры и так далее», — сообщила ИА «Камчатка» Кира Сафронова.

Также в Камчатском крае изготавливают протезы для участников спецоперации. Работа организована на базе центра «Протект». Совместными усилиями с региональными ведомствами провели большую работу, чтобы бойцы, проходящие реабилитацию, смогли получить высококачественные функциональные протезы, которые и дальше будут помогать решать задачи и на работе, и дома.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что получить подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей можно в Едином кол-центре Камчатского края по номеру телефона: 8-800-141-0000. Также граждане могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который находится в Петропавловске-Камчатском на улице Топоркова, 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номеру телефона Фонда: 8 (4152) 20-15-56.