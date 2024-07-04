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  4. Ребенок здоров, но кашляет и с трудом дышит – советы камчатских врачей

Ребенок здоров, но кашляет и с трудом дышит – советы камчатских врачей

15:55
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Ребенок здоров, но кашляет и с трудом дышит – советы камчатских врачей

Кашель, шумное частое дыхание малыша или невозможность издавать звуки – это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к смерти, стало известно информационному агентству «Камчатка».

Если у ребенка затруднено дыхание, нельзя исключать возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути, даже если никто не видел, как он взял что-нибудь в рот.

Чтобы маленький ребенок не подавился, ему нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками. Во время еды всегда нужно быть рядом, присматривать за процессом и готовить пищу соответственно возрасту.

«В последнее время одной из распространенных причин попадания инородного тела в дыхательные пути стали монеты. Очень опасны маленькие отработанные батарейки, при проглатывании которых могут возникнуть тяжелые осложнения», – отмечают медики Камчатского Центра общественного здоровья и напоминают о важности регулярных уборок в доме, где растет ребенок.

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