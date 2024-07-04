Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных Камчатке территориях ДНР

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев проверил, как ведутся работы по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефной Камчатскому краю территории Донецкой Народной Республики в городе Светлодарске и посёлке городского типа Мироновском.



«По ряду объектов идёт опережение запланированных сроков. Это хорошая тенденция. Потому что все эти объекты важны для жителей и нормализации жизни на новых территориях», – считает Юрий Трутнев.

Вице-премьер посетил мироновскую школу № 9 и светлодарский учебно-воспитательный комплекс, где осмотрел обновлённые помещения. Также прошёл осмотр внутриквартальных дорог общей протяженностью 1,05 километра в посёлке городского типа Мироновское и участка дороги от трассы М-03 до въезда в город Светлодарск, протяженностью 4,1 километра.









Как ранее сообщало ИА «Камчатка» , дорожные работы, проводимые в рамках восстановительных работ, курируемых Камчатским краем, завершили на прошлой неделе на два с половиной месяца раньше заявленного срока. Выполненные работы существенно сократили время следования до населённых пунктов, что высоко оценивается местным населением.

Помимо проверки хода восстановительных работ на социальных объектах, вице-премьер обратил особое внимание рабочих групп на содержание общественных территорий, приведении их в порядок.

«Мало восстановить и перезапустить коммунальные и социальные объекты. Нужно формировать комфортную среду для проживания. Города и посёлки должны приобретать ухоженный вид. Все руководители групп получили соответствующее поручение. В следующий приезд обязательно проверю, как оно исполняется», - подвёл итог полпред.





Напомним, что в восстановительных работах принимают участие все одиннадцать дальневосточных регионов. Для этого от каждого региона сформированы рабочие группы. В этом году планируется отремонтировать 245 объектов социальной инфраструктуры в 24 населённых пунктах ДНР и ЛНР.

За Камчатским краем закреплены два населённых пункта – город Светлодарск и посёлок городского типа Мироновский. В этом году проводится ремонт восьми социальных объектов: двух многоквартирных домов в Светлодарске, двух многоквартирных домов в посёлке городского типа Мироновский, двух общеобразовательных школ (второй этап капитального ремонта) и двух дорог.