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  4. Экстрим может заменить наркотики выбросом гормонов – медики Камчатки

Экстрим может заменить наркотики выбросом гормонов – медики Камчатки

16:20
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Экстрим может заменить наркотики выбросом гормонов – медики Камчатки

Специалисты утверждают, что каждый наркотик по-разному действует на организм: один полностью расслабляет, другой, наоборот, бодрит и дает небывалое количество сил, третий – «разукрашивает» мир. Именно ради этих ощущений наркотики и пробуют. Однако можно получить тот же кайф, те же эмоции и ощущения, не употребляя наркотик.

«Мир устроен так, что одно всегда можно заменить чем-то другим. У всего есть альтернатива, которая не так сильно отличается от оригинала. Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина, или же сами подменяют некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. То есть наркоман просто обманывает свой организм. Но зачем, если организм и сам готов выделять гормоны радости? И от чего в организме выделяются эти гормоны? От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного общения, хобби, хорошей музыки, близости с любимым человеком человек получает ту дозу гормонов, которая необходима организму, чтобы чувствовать себя счастливым», – рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

Кроме того, по словам врачей, гормоны радости вырабатываются в ответ на стресс.

«Как можно искусственно создать стресс организму? Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавляться на байдарке по горной реке. Начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже самостоятельно и получать столько адреналина, дофамина и эндорфина, что в голове даже мысли о наркотике не возникнет», – отметили в Центре. 

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