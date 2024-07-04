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  4. Медики ответили, почему пожилые люди входят в группу риска опасных падений

Медики ответили, почему пожилые люди входят в группу риска опасных падений

17:11
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Медики ответили, почему пожилые люди входят в группу риска опасных падений

В силу ряда причин травматизму в большей степени подвержены люди пожилого возраста. Эта группа риска переносит полученные травмы гораздо сложнее. Поэтому крайне важно обезопасить себя и своих близких от увечий, прибегнув к некоторым мерам, рассказали в Центре общественного здоровья.

Травмы у пожилых людей могут вызывать следующие причины:

- внутренние: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, органов зрения, двигательного аппарата и так далее;

- внешние: неподходящая обувь, слабые очки, отсутствие вспомогательной точки опоры (трость, ходунки), небезопасно обустроенное место проживания.

Медики рекомендуют пожилым людям и их близким пересмотреть бытовые условия, чтобы принять меры безопасности для улучшения качества жизни.

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