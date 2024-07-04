На Камчатке досрочно лишили полномочий депутата города Елизово

Сегодня на Камчатке краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы о досрочном прекращении полномочий депутата Елизовского городского поселения. Об этом стало известно информационному агентству «Камчатка».

«Прокуратура в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции установила, что он не предоставил сведения о своих доходах и расходах за 2021 год в отношении несовершеннолетнего ребенка, проживающего за пределами страны», – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что он привлекался ранее к ответственности за нарушения норм антикоррупционного законодательства.

С целью устранения нарушений закона ему внесено представление, а решение представительного органа опротестовано. Однако при наличии безусловных оснований для прекращения полномочий выборного лица такое решение представительным органом не принято, применена мера ответственности в виде предупреждения.

Настаивая на исполнении антикоррупционного законодательства, Елизовский городской прокурор Артем Федоров обратился в суд с иском о признании решений Собрания депутатов Елизовского городского поселения незаконными и досрочном прекращении полномочий депутата по причине несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены федеральным законодательством.

Решением районного суда требования прокурора удовлетворены, оснований для его отмены не установлено. Краевой суд согласился с позицией прокурора. Решение вступило в силу.