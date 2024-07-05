Депутаты Госдумы согласились облегчить НДФЛ для зарплат на Крайнем Севере

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в четверг одобрил поправку, которая освобождает от повышенного НДФЛ надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями. Об этом сообщает INTERFAX.RU. Поправку внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ко второму чтению системного налогового законопроекта (N639663-8).

«Это касается поручения, которое дал президент страны, выступая в Якутске, когда он сказал, что будет несправедливо если "северные надбавки" не будут учитываться при прогрессивной шкале НДФЛ», - отметил глава комитета Андрей Макаров.

Согласно поправке, из-под повышенного НДФЛ выводятся доходы в виде оплаты труда (денежного довольствия, денежного содержания), получаемые лицами, работающими (служащими) в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями.

В настоящее время северные надбавки облагаются НДФЛ и страховыми взносами.