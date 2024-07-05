Жителей столицы Камчатки приглашают на Всероссийский Парад семьи

В Петропавловске-Камчатском пройдёт Всероссийский Парад семьи. Мероприятие состоится в спортивном парке «Спартак» 6 июля. Оно приурочено ко Дню семьи, любви и верности, одному из самых душевных праздников, дню памяти святых покровителей семьи и брака благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Программа:

13:30 - сбор участников Парада семьи в спортивном парке «Спартак» у футбольного поля со стороны Култучного озера;

14:00 - начало шествия;

14:30 - приветствие участников шествия первыми лицами края;

15:00 - творческая программа «Семейный пикник» от Дворца Молодежи.

Парад семьи проводит Епархия совместно с администрацией города и Камчатским Дворцом молодежи. Его цель - укрепление традиционных семейных ценностей и поддержка многодетных родителей в Петропавловске-Камчатском.

Организаторы напомнили, что 8 июля 2023 года впервые в 40 городах страны прошел Всероссийский Парад семьи, объединивший десятки тысяч людей. Это мероприятие стало ярким примером социальной сплоченности и национального единства.