На улице Школьной в Елизовском районе обустроят детскую площадку

На Камчатке детскую площадку возле одного из многоквартирных домов на улице Школьной в Елизовском районе разместят уже в этом году. С вопросом о благоустройстве и организации парковой зоны на 26 километре «старой» трассы обратилась к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову жительница Валентина Богатель.

«Детская площадка на улице Школьной, конечно же, нужна для отдыха семей, а в особенности это важно для мамочек с детьми и наших пенсионеров. Зафиксируем, что детская площадка будет введена уже в этом году. Так мы обеспечим комфорт для местных жителей», — отметил Владимир Солодов.

Как объяснил губернатор Камчатки, большая часть земель в этом районе находится в собственности Министерства обороны Российской Федерации, что затрудняет работы по благоустройству территории. Вместе с тем Владимир Солодов поручил направить повторное обращение в адрес Минобороны России, чтобы ускорить передачу земель Елизовскому району. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Знаю, что земли находятся в собственности Минобороны России. Много обращений из вашего района поступает. По этому вопросу я лично говорил с Сергеем Шойгу в 2020 году. Нужно решать эту проблему», — добавил Владимир Солодов.