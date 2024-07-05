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  4. Медики Камчатки считают, что детская площадка является местом повышенной опасности для ребенка

Медики Камчатки считают, что детская площадка является местом повышенной опасности для ребенка

11:33
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Медики Камчатки считают, что детская площадка является местом повышенной опасности для ребенка

Специалисты Центра общественного здоровья рассказали, что даже самая новая детская площадка является местом повышенной опасности, поэтому родители должны быть предельно внимательными и следить за малышом во время игры – это первое и основное правило безопасности.

«Для начала следует проверить, нет ли в песочнице битого стекла и других опасных предметов, не сломаны ли элементы игрового оборудования. Ребенок до 7 лет должен находиться на площадке под контролем родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых», – стало известно информагентству «Камчатка».

Ребятам постарше необходимо рассказывать о технике безопасности во время игры: нельзя прыгать с качелей или каруселей, находящихся в движении; толкаться при спуске с горки; играть на неисправном оборудовании и тому подобное.

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