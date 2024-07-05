24 мотоцикла помогут на фронте морпехам с Камчатки

24 мотоцикла будут на вооружении камчатских бойцов 40-ой бригады морской пехоты. Поставка техники ведётся по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Новая “фишка” в зоне спецоперации — мотоциклы. 13 мотоциклов уже доставили нашим морпехам на передовую, ещё 11 находятся в пути. Ребята протестировали новый вид транспорта и дали обратную связь. Продолжаем помогать фронту», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Помимо спортивных мотоциклов, на фронт по поручению главы региона Владимира Солодова доставляют иное оборудование 164-й и 110-й мотострелковой бригадам, а также бойцам легендарной 40-й бригады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«Десантно-штурмовая рота сороковой отдельной гвардейской бригады морской пехоты выражает огромную благодарность за предоставленную мототехнику губернатору Камчатского края Владимиру Солодову. Победа будет за нами!» — отметили бойцы 40-й бригады морской пехоты.