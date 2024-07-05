Выездная бригада врачей главной больницы Камчатки готовится к выезду в Мильково

На Камчатке выездная бригада врачей Камчатской краевой больницы работает в отдалённых районах региона. Такие выезды осуществляются по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Сейчас осуществляются выезды на регулярной основе. В крайний раз бригада была в Усть-Большерецком районе, где осмотрели 30 пациентов. Выезды осуществляются по диспансеризации второй группы, также проходит отбор пациентов для планового и оперативного лечения на базе краевой больницы», — рассказал главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.

Следующая поездка бригады состоится в Мильковский район, а частота посещений отдалённых районов региона будет около трёх раз в месяц. Специалисты бригады будут формироваться в зависимости от потребностей жителей того или иного муниципалитета полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Запланированы выезды бригад врачей в районы Камчатского края для проведения осмотров, обследований и консультаций жителей удалённых населённых пунктов. Помимо некоторых видов медицинского оборудования, бригады привозят в районы просветительскую литературу на темы профилактики неинфекционных болезней и борьбы с вредными привычками.

В составе бригад работают врачи самых разных профилей: терапевт, педиатр, хирург, дерматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики и другие узкие специалисты краевых, районных, городских медицинских организаций.