Как правильно выбрать качели и карусель для детей, рассказали медики Камчатки

Действующими ГОСТами установка качелей с жесткими элементами подвеса запрещена. Но таких качелей еще по-прежнему много, а по статистике они являются самым опасным и травматичным видом игрового оборудования, сообщили в Центре медпрофилактки.

Качели с жестким подвесом опасны для детей всех возрастов. Объясните ребенку, что категорически запрещается близко подходить к качающимся качелям, можно получить сильный удар металлическим сиденьем. В случае падения нельзя подниматься, следует отползти подальше и дождаться, когда качели остановятся.

Дворовые карусели тоже могут быть опасны, если ими неправильно пользоваться. Чаще всего дети травмируются, если прыгают с крутящейся конструкции или стараются на нее забраться. Зона безопасности карусели равна площади зоны приземления. В ее рамках не должно быть никаких посторонних предметов. Все элементы конструкции должны быть безопасными, гладкими и исключать застревание ребенка под платформой.