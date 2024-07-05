Дорогу возле станции переливания крови в столице Камчатки завершат до осени

В Петропавловске-Камчатском дорогу на Космическом проезде и улице Академика Курчатова отремонтируют до конца лета. В процессе работ по расширению проезжей части и организации пешеходной зоны пришлось убрать часть деревьев. Вместе с тем проект предполагает восстановительную посадку взрослых деревьев, будет высажено около 250 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«Там выполняются работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, устанавливается новый гранитный бордюрный камень, расширяется проезжая часть и обустраиваются пешеходные дорожки, также будет произведено озеленение. Этот объект очень важен с точки зрения благоустройства подъездов к объектам здравоохранения (станция переливания крови), к социальным объектам. Поэтому в этом году принято решение отремонтировать эти два участка дорог», - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Работы выполняются в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». По этой программе, в 2024 году в Петропавловске-Камчатском планируется отремонтировать 12 дорожных участков.