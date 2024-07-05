Фестиваль «Семейный пикник» проведут на Камчатке в субботу 6 июля

Краевой фестиваль «Семейный пикник» проведут 6 июля в Петропавловске на стадионе «Спартак», стало известно информагентству «Камчатка».

«Пришедшие семьи насладятся атмосферой праздника и примут участие в работе интерактивных площадок. Для гостей будут организованы мастер-классы и тематические площадки», – сообщили организаторы.

Будут работать просветительская, спортивная, детская и развлекательная площадки.

Фестиваль направлен на продвижение традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи, пропаганду ЗОЖ, укрепление духа патриотизма и поддержку молодых семей в Камчатском крае.

На площадке «Азбука семьи» проведут беседы, лекции и практические занятия по актуальным проблемам семейного воспитания.

Площадка «Движение Первых» предложит участникам разнообразные мероприятия, начиная с мастер-класса по изготовлению воздушного змея, открыток, и заканчивая квизом.

На спортивной площадке «ЗОЖ–молодёжь» обещают разнообразные акции и занятия для молодежи: кикбоксинг, танцы, зумба, боди комбат, фитнес, растяжка и Animal Flow.

На площадке «Мастерим вместе» гости создадут браслеты из бусин, подсвечники, народные куколки и семейные рамки.

Зона «ИгроГрад» включает в себя шаромоделирование и анимационную программу, детям можно будет нанести аквагрим и потом отправиться в «Автогородок». Там ребята смогут принять участие в мастер-классе «Лаборатория безопасности».

Участники «пикника» получат от партнеров и спонсоров призы. Все площадки работают с 14:15 до 18:00 бесплатно.