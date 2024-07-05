В Петропавловске определили подрядчика для строительства автостанции

В Петропавловске-Камчатском появится новая автобусная станция — в результате конкурсных процедур определена подрядная организация для строительства объекта. Ранее Камчатский край получил серьёзную поддержку: региону выделили специальный казначейский кредит для долгожданного для жителей региона проекта — автостанции регионального значения, которую планируют разместить на пересечении улицы Ломоносова с проспектом Карла Маркса в столице Камчатки.

«В конце 2023 года проектная документация на объект получила положительное заключение государственной экспертизы. В этом году провели конкурсные процедуры в результате которых "Камчатуправтодором" был определён подрядчик, с которым заключён контракт на строительство на общую сумму 618 миллионов рублей. На сегодняшний день идут процедуры по передаче площадки, в свою очередь подрядчик готовится к началу фактического выполнения работ», - рассказал врио министра строительства и жилищной политики Артём Фирстов.

Важнейший объект транспортной инфраструктуры края появится на месте бывшего гаража центрального банка: удобная и современная автостанция с комфортным залом ожидания позволит оперативно связывать столицу края с районами. Завершение строительства автостанции планируется до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее подчеркивал, что перезагрузка общественного транспорта, которая должна позволить сделать город и особенно его центр привлекательным именно для пешеходов — в приоритете, который в том числе в рамках реализации мастер-плана имеет важное значение. Владимир Солодов также отмечал, что выделение льготных кредитов регионам — важнейшая мера поддержки федерального центра.

«Льготные инфраструктурные бюджетные кредиты выделяются по ставке 2 % на долгосрочный период. По большому счёту это бесплатные деньги, которые регион получает для “расшивки” наболевших инфраструктурных проблем, а возврат средств в плановый период позволяет их перенаправлять потом на инфраструктурные нужды», — добавил Владимир Солодов.

Напомним, мастер-план — это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Краевой центр должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения горожан и туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2.