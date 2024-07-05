Отопительный сезон завершен в 54 из 55 муниципалитетов Камчатского края

В Камчатском крае отопительный сезон завершен в 54 из 55 муниципалитетов, в Алеутском округе отопительный сезон круглогодичный. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов субъектами электроэнергетики Камчатского края планируется провести капитальный ремонт 22 турбоагрегатов, семь котлоагрегатов, пять гидроагрегаторов, два водогрейных котла, 61 трансформаторную подстанцию, два ЦТП. Также ремонт ждёт 155,72 высоковольтных электрических сетей и 2,171 километра магистральных тепловых сетей. Объём запланированных средств составляет 1 583,744 миллиона рублей», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Александр Питиримов.