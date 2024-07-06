Пушистое потомство медведицы-кайя появилось на Курильском озере

На Курильском озере дала потомство медведица-кайя, узнало информагентство «Камчатка». Как сообщили в Кроноцком заповеднике, речь идет о ночных бабочках.

«Этот вид бабочек благодаря яркому наряду и достаточно редким встречам занесён в Красную книгу Камчатского края. Они ведут преимущественно ночной образ жизни и легко летят на свет. Зато гусеницы чешуекрылых красавиц, как и настоящие медвежата, покрыты пушистой шёрсткой», – добавили в учреждении.

Государственный инспектор заповедника Лиана Варавская рассказала, что обнаружила множество мохнатых тёмных гусениц с оранжевыми пятнами во время обхода окрестностей кордона «Травяной» на траве.

«Раньше я видела их здесь, но никогда в таком количестве. Ветеран Кроноцкого заповедника, энтомолог Людмила Лобкова подсказала, что это потомство достаточно редкой бабочки – медведицы-кайя. Возможно, при благоприятном развитии в скором будущем нас ожидает всплеск численности этих насекомых», – сказано в ее сообщении.

Передние крылья коричневые с беловатым характерным рисунком. Их размах может достигать 80 миллиметров, Задние – малиновые с иссиня-чёрными округлыми пятнами. При тревоге они открывают яркие крылья, предупреждая об опасности. В отличие от своих гусениц бабочки-медведицы не кормятся. Их хоботок не развит. Поэтому основное время жизни они тратят на поиск партнёров и выведение потомства.