Медики Камчатки назвали правила безопасности на воде для детей

Ребенка до 5 лет нельзя оставлять одного в ванной ни на мгновение, так как он может утонуть даже в малом количестве воды, нельзя также оставлять его в ванной с другим ребенком, которому меньше 12 лет, напомнили в Центре общественного здоровья.

По словам медиков, дети должны учиться плавать, но это не гарантия безопасности. Возле воды всегда нужно следить за ребенком. Основное правило: спасательный жилет или надувной круг нужно надевать на ребенка на пляже, озере, в лодке, рядом с мелким водоемом или бассейном до тех пор, пока он не будет способен проплыть четыреста метров.

«Ребенку нельзя прыгать в воду, если глубина водоема меньше 1,5 метров, а также в отсутствии взрослых. Во время грозы детям нельзя приближаться к прудам и другим водоемам», – рассказали информагентству «Камчатка.

Ребенку следует также объяснить, почему следует держаться подальше от замерзших рек и озер, пока лед не будет безопасным для катания на коньках. Категорически нельзя кататься на санках около воды.

Если в семье свой бассейн, он должен быть обнесен оградой не менее 2,5 метров со всех сторон с замком на воротах. Когда речь идет о воде, нужен постоянный контроль взрослых. Водосборники на задних дворах следует вылить и перевернуть во избежание несчастных случаев с маленькими детьми.

Помните: если ребенок ушел под воду, следует немедленно провести комплекс реанимационных мероприятий: искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.