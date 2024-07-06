Ирина Яровая: Деятельность Росморречфлота имеет жизненно важное значение для развития ДФО

«Наша большая страна - это огромное количество рек и морей, которые сегодня создают уникальное конкурентное преимущество нашей страны и должны быть использованы во благо современных и очень амбициозных задач для дальнейшего развития России», - заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Решение, которое принял президент в 2004 году, создавая агентство, имело безусловное стратегическое значение и было направлено на умные управленческие решения, на развитие системы речного и морского транспорта нашей страны», - сказала вице-спикер ГД.

Ирина Яровая подчеркнула, что деятельность Росморречфлота имеет жизненно важное значение для развития Дальнего Востока, и что парламент уделяет пристальное внимание вопросам развития транспортной сферы.

«Очень рада тому, что смогла через дополнительные решения в 2016 году создать новые возможности для развития круизного туризма и судоходства в нашей стране: упрощенный порядок перемещения судов, чёткие правила получения разрешения – режим «одного окна», электронная форма запроса. В 2017 году мы внесли поправку в бюджет о выделении допсредств на реконструкцию морского терминала в порту Петропавловска-Камчатского. Мы добились того, чтобы морской порт Петропавловск-Камчатского был включен в перечень портов, капитаны которых осуществляют регистрацию судов в Российском международном реестре судов. В 2020 году по нашей инициативе был принят закон о единой электронной визе. И, конечно, важнейший закон о северном завозе, который вступил в силу в этом году», - напомнила зампред ГД.

«Много задач еще впереди, но наше главное конкурентное преимущество в том, что сегодня в России есть национальная стратегия развития. Сейчас против России обращены 20 000 санкций. Это невиданный формат экономической агрессии. Но так было во все времена, только в разных вариациях. Потому что Россия богатая и уникальная страна, обладающая колоссальным потенциалом. И работники морского и речного транспорта - это те, кто помогает соединять нашу страну, обеспечивать перевозку грузов, осуществлять мечту. Очень важно, чтобы в эту важнейшую отрасль приходили молодые кадры. Уверена, что с помощью нашего закона, который впервые создал открытый конкурс на целевые места, многие мальчишки и девчонки по всей стране свяжут свою жизнь с морским и речным транспортом», - заключила Ирина Яровая.