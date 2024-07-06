Ирина Яровая: «Выпускники со всей страны подали 76 тысяч заявок на целевое обучение»

«Подход, впервые заложенный нами в закон о новом формате целевого набора, уже сейчас дает перспективный механизм для формирования и реализации нацпроекта «Кадры», - такое мнение высказала заместитель Председателя ГД, автор закона Ирина Яровая, комментируя совещание с президиумом Российского союза ректоров по вопросу разработки национального проекта «Кадры», которое состоялось сегодня.

«Эффективный механизм обеспечения кадрами, предлагаемый сегодня высшей школе - это закон о целевом наборе, который в инициативном порядке был разработан нами на площадке Государственной Думы. Это пример того, когда закон был разработан еще до формирования нацпроекта и позволяет действовать стратегически. И сегодня на площадке Союза ректоров профильный вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, и министры Антон Котяков, Михаил Мурашко и Валерий Фальков обозначили этот механизм решения кадрового вопроса», - добавила вице-спикер ГД.

«Уникальность предложенного нами открытого и конкурсного целевого набора в том, что в нем одинаково сильно заинтересованы и абитуриенты, и работодатели, и государство. На сегодняшний день выпускники со всей страны подали 76 тысяч заявок на целевое обучение. Еще в понедельник было 35 тысяч заявок. То есть мы видим ежедневный рост! И уже сейчас очевидно, что интерес, который выпускники проявляют к новой возможности спланировать свое будущее, превышает интерес, который был при кулуарной форме целевого набора», - подчеркнула Ирина Яровая.

«При этом, работодатели разместили 162 000 вакансий. Это 162 тысячи конкретных предложений по трудоустройству. Более того, в каждой вакансии вшиты меры поддержки уже на стадии обучения. Это и дополнительные материальные стимулы, и образовательные модули, и помощь с проживанием», - отметила Ирина Яровая.

«Поэтому очевидно, что в будущем нацпроекте «Кадры» у нас через целевой набор есть реальная перспектива качественного роста и притока молодых специалистов в наиболее важные отрасли, соединение запроса регионов и создание стимулов для выпускников», - заключила зампред ГД.