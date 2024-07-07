Ирина Яровая поздравила жителей Ключей с 283-летием посёлка

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая направила телеграмму с тёплыми пожеланиями в адрес главы и всех жителей посёлка Ключи.

“Сердечно поздравляю Вас с 283-летием посёлка! Ключи - частичка нашей родной Камчатки, спрятавшаяся в самом сердце полуострова. Именно на этой земле зародилась, приобрела всемирную известность и продолжает развиваться российская вулканология. Ключи - это важнейшая стратегическая работа ВКС России. И главное богатство Ключей – это все жители, искренние и трудолюбивые люди, верные традициям и родной земле.

От всей души желаю каждой семье здоровья, мира и благополучия, а самому посёлку - развития на благо жителей и всей Камчатки! Нашим защитникам успехов и побед!”.